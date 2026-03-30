Похолодание и дожди ожидаются в Пермском крае после потепления

В пятницу, 3 апреля, через Пермский край пройдет атмосферный фронт. Это приведет к облачной погоде и небольшому дождю. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на прогноз, опубликованный в паблике «Метеоролог и я».

По информации специалистов, температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов Цельсия, а днем — от +7 до +12 градусов.

Сервис «Яндекс Погода» также предсказывает дожди как минимум до среды, 8 апреля. В субботу, 4 апреля, температура не поднимется выше +11 градусов, а с 5 по 8 апреля ожидается до +8 градусов Цельсия. В среду, 9 апреля, похолодает до +6 градусов.