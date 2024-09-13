Похолодание до +6 градусов придет в Ростовскую область

В Ростовскую область в ближайшие сутки придет похолодание. Столбики термометров будут оказывать не более +6 градусов. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на сайт Северо-Кавказского УГМС.

По данным синоптиков, речь идет о северных и восточных районах: Морозовском, Чертковском, Миллеровском, Боковском, Дубовском, Волгодонском, Заветинском и других.

В субботу, 14 сентября, в регионе ожидается похожая погода. В некоторых местах возможны осадки и грозы.

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