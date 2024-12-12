Похолодание до -16 градусов придет в Прикамье 13–15 декабря

В Прикамье с 13 по 15 декабря придут похолодание и осадки в виде снега. Температура воздуха опустится до -16 градусов. Об этом написал сайт properm.ru со ссылкой на сообщения синоптиков.

В ночь на 14 декабря температура воздуха опустится до -11… -16 градусов. Днем 15 декабря столбики термометров будут показывать до -11 градусов, в отдельных местах региона — до -6 градусов.

В понедельник, 16 декабря, в Пермский край должно вернуться потепление, уточнили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.