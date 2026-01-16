Поезда «Ласточка» и «Буревестник» перевезли около 4 млн пассажиров в 2025 году

За прошедший год скоростные поезда «Ласточка» и «Буревестник» обслужили почти 4 миллиона пассажиров на Горьковской железной дороге, проинформировала сайт pravda-nn.ru пресс-служба ГЖД.

Самым востребованным маршрутом «Ласточки» стал путь между Нижним Новгородом и Москвой, который выбрал более 3,6 миллиона человек. Следом идут направления Нижний Новгород — Киров (171,5 тысячи человек) и Нижний Новгород — Иваново (93,9 тысячи человек). Важно отметить, что состав «Ласточек» может быть изменен в зависимости от спроса, включая 5 или 10 вагонов.

С 3 декабря активно курсируют двухэтажные поезда «Буревестник», связывающие Нижний Новгород и Москву. За время работы они перевезли свыше 100 тысяч пассажиров, предлагая ежедневные рейсы с остановками в Дзержинске, Коврове и Владимире.