Поезд между Петербургом и Великими Луками изменит маршрут

С 22 августа 2025 года отправление поезда, связывающего Санкт-Петербург с Великими Луками, будет осуществляться с Витебского вокзала. Скорректированный график движения состава предусматривает дополнительную остановку в Дно на четыре часа при следовании к Великим Лукам и три часа сорок пять минут обратно. Об этом сообщил сайт Piter.TV .

Время отправления из Северной столицы установлено на 21:07, что на полтора часа раньше предыдущего расписания. Соответственно, прибытие в пункт назначения теперь запланировано на 6:30 утра, что также ускоряет путешествие на целый час.

Изменения коснулись и формирования состава: теперь вагоны из Мурманска будут присоединяться к поезду уже в городе Дно, откуда он продолжит путь до Пскова.

Также были внесены коррективы в расписание беспересадочных сообщений из Санкт-Петербурга в Себеж. Время ожидания на пересадочной платформе в Великих Луках увеличилось с двух часов сорока минут до трех часов сорока минут, что должно повысить комфорт для пассажиров и оптимизировать транспортное обслуживание.