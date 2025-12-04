Поезд Деда Мороза прибудет на петербургскую станцию «Новый Петергоф» в начале января

Жители и гости Петербурга смогут погрузиться в атмосферу праздника в начале января 2026 года. На станцию «Новый Петергоф» прибудет поезд Деда Мороза, который останется в городе два дня — 6 и 7 января. Об этом сообщил Peterburg2.ru .

Состав начнет свое путешествие 4 января и охватит несколько городов: Великие Луки, Дно, Великий Новгород, Чудово, Петербург, Петрозаводск и Мурманск. Северная столица станет одной из ключевых остановок праздничного тура.

Внутри поезда гостей ждет настоящее волшебство. Для детей и взрослых подготовлены тематические вагоны: салон-приемная, кукольный театр, вагон Снежной королевы и другие. Также в составе есть лавка с сувенирами, буфет и уютный ресторан.