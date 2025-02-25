Поэтесса Полозкова пополнила список террористов и экстремистов

«Вера Николаевна Полозкова*, город Москва, 05.03.1986 года», — говорится в перечне.

Кроме того, в перечень террористов и экстремистов внесли Илью Ковылкова* и Михаила Дария*, приговоренных ранее к 15 и 22 годам соответственно за подготовку теракта на заправочной станции в аэропорту Шереметьево по заказу Службы безопасности Украины, пропаганду терроризма и попытку вступить в террористическую организацию.

Ранее Полозкова дала интервью видеоблогеру Юрию Дудю**. Она высказалась на тему обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. По ее словам, Аллея Ангелов в Донецке не стоит сожалений.

*Лица, внесенные в список террористов и экстремистов

**Юрий Дудь — признан иноагентом в России.