Поэта сборника RT «ПоэZия русской зимы» Филиппова наградили медалью РПЦ

Автору романа «Собиратели тишины» и поэту сборника RT «ПоэZия русской зимы» Дмитрию Филиппову вручили медаль благоверного князя Димитрия Донского. Писателя наградили за труды «по духовному осмыслению и отражению подвига Русского воинства в литературе», сообщил RT.

Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в рамках XIV Патриаршей литературной премии в Зале церковных соборов кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Мероприятие лично возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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