Поэма «Василий Теркин» зазвучит на улицах Петербурга

Поэма «Василий Теркин» будет звучать на улицах Петербурга. Как написала газета «Петербургский дневник», проект был запущен совместно с движением «Бессмертный полк России» и посвящен нескольким юбилейным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 115-летию со дня рождения автора произведения Александра Твардовского.
Образ главного героя поэмы активно использовали для поддержания морального духа советских воинов. Проект предполагает чтение поэмы 60-ю чтецами, его завершение запланировано к маю.
Видеопроект под названием «Бессмертный Теркин» будет показан в День Победы, также жители города смогут услышать его радиоверсию.
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