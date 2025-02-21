Поэма «Василий Теркин» зазвучит на улицах Петербурга

Поэма «Василий Теркин» будет звучать на улицах Петербурга. Как написала газета «Петербургский дневник», проект был запущен совместно с движением «Бессмертный полк России» и посвящен нескольким юбилейным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 115-летию со дня рождения автора произведения Александра Твардовского.