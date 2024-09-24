Подземные майнинг-фермы обнаружили в Дагестане

В Дагестане нашли спрятанные под землей фермы для майнинга криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Владельцы предприятия в Сергокалинском районе оборудовали тайный спуск под землю, где скрыли провода и необходимое оборудование. Информацию об этом объекте передали в правоохранительные органы, отметили в правительстве.

В августе президент России Владимир Путин подписал законопроект, который легализует добычу криптовалюты на территории страны. Заниматься майнингом смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, включенные в соответствующий реестр Минцифры.

Физические лица также получат право добывать криповалюту без оформления ИП при условии, что они не превышают установленные кабмином лимиты энергопотребления.

Ранее Путин назвал Россию одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют.