Подростков из новых регионов научат в Москве дорожному строительству
«Автодор» запустил профориентационную программу для ребят из новых регионов
Госкомпания «Автодор» запустила профориентационную программу для подростков 15–19 лет из новых регионов России. За несколько дней ребята смогут погрузиться в сферу дорожного строительства.
Для участия в программе отобрали победителей, призеров и участников всероссийских и республиканских олимпиад по математике, физике и информатике, а также конкурсов проектов и исследовательских работ по транспортной тематике. Подростки писали эссе о том, почему хотят участвовать в программе. Поездку в Москву устроили для авторов лучших работ.
Руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал ребятам о направлениях деятельности дорожников и поделился историей своего трудового пути в отрасли.
«Мы не просто строим дороги — мы создаем полноценную инфраструктурную услугу. <…> Это возможность безопасно и комфортно проехать за заранее прогнозируемое время, это качественная связь, это все необходимые в пути сервисы. <…> И все это — наша, а в будущем, возможно, и ваша, большая и важная работа», — подчеркнул Петушенко.
Участники программы посетят ведущий транспортный вуз России — РУТ МИИТ, познакомятся с возможностями «умной дороги» в Центральном пункте управления на ЦКАД, побывают на строительстве северного обхода Твери на М-11 «Нева» и на экскурсии на выставку «Россия» на ВДНХ.