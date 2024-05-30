Подростков из новых регионов научат в Москве дорожному строительству

Госкомпания «Автодор» запустила профориентационную программу для подростков 15–19 лет из новых регионов России. За несколько дней ребята смогут погрузиться в сферу дорожного строительства.

Для участия в программе отобрали победителей, призеров и участников всероссийских и республиканских олимпиад по математике, физике и информатике, а также конкурсов проектов и исследовательских работ по транспортной тематике. Подростки писали эссе о том, почему хотят участвовать в программе. Поездку в Москву устроили для авторов лучших работ.

Руководитель «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал ребятам о направлениях деятельности дорожников и поделился историей своего трудового пути в отрасли.

«Мы не просто строим дороги — мы создаем полноценную инфраструктурную услугу. <…> Это возможность безопасно и комфортно проехать за заранее прогнозируемое время, это качественная связь, это все необходимые в пути сервисы. <…> И все это — наша, а в будущем, возможно, и ваша, большая и важная работа», — подчеркнул Петушенко.

Участники программы посетят ведущий транспортный вуз России — РУТ МИИТ, познакомятся с возможностями «умной дороги» в Центральном пункте управления на ЦКАД, побывают на строительстве северного обхода Твери на М-11 «Нева» и на экскурсии на выставку «Россия» на ВДНХ.