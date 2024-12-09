Подростка, спасшего людей из пожара, наградили на Ямале

В Лабытнанге сотрудники МЧС по ЯНАО наградили подростка, который помог соседям спаятись из горящего дома. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подросток проснулся ночью 12 ноября и понял, что дом горит. Сначала он разбудил сестру и маму, потому побежал стучать в двери к соседям. Одному из них, мужчине, который с трудом передвигается сам, мальчик помог выйти. Также он спас из задымленного здания пожилую женщину.

За проявленную смелость подростку вручили грамоту и благодарственное письмо.