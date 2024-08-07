Подполковник Попов назвал любовь к Родине главным качеством разведчика
Подполковник запаса и член ассоциации антитеррористической группы «Альфа» Андрей Попов в разговоре с изданием Life перечислил главные качества, которыми должен обладать разведчик.
По его словам, любовь к Родине является основным двигателем для разведчиков. При этом профессионал обладает феноменальной памятью и умением располагать к себе собеседников.
Кроме того, для сохранения маски разведчику требуется постоянный контроль над внутренним состоянием, добавил Попов.
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