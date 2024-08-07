Подполковник Попов назвал любовь к Родине главным качеством разведчика

Подполковник запаса и член ассоциации антитеррористической группы «Альфа» Андрей Попов в разговоре с изданием Life перечислил главные качества, которыми должен обладать разведчик.

По его словам, любовь к Родине является основным двигателем для разведчиков. При этом профессионал обладает феноменальной памятью и умением располагать к себе собеседников.

Кроме того, для сохранения маски разведчику требуется постоянный контроль над внутренним состоянием, добавил Попов.