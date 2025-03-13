Подполковник Кондра: недавно проданную машину можно снять с учета в тот же день

Подполковник полиции Константин Кондря в беседе с изданием «Крым 24» напомнил россиянам, что автомобиль, который был недавно продан, можно снять с учета в тот же самый день.

Этот шаг был вызван ситуациями, когда прежний владелец продавал машину, а новый не регистрировал ее на свое имя в течение какого-то времени. В результате штрафы приходили старому владельцу, поскольку именно он числился собственником в базе данных.

Кондря уточнил, что сделка купли-продажи может быть проведена онлайн через портал Госуслуг. Если документы оформлены в цифровом формате, бывший владелец сможет сразу же снять авто с учета. Если же договор был заключен на бумаге, придется лично явиться в МРЭО с необходимыми оригиналами документов. Эти нововведения вступили в силу с 1 марта текущего года.