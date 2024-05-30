Подполковник Иванников: киберпреступность в основном совершается в городах-миллионниках

В России среди всех видов регистрируемых преступлений выросла доля киберпреступности. В основном злоумышленники промышляют в городах-миллионниках, сообщил подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, там больше используется денежных средств, поскольку население активно занято в различных сферах государственного строительства. Чаще всего страдают из-за онлайн-мошенничеств незащищенные слои: дети и пенсионеры.

Кроме того, жертвами кибератак нередко становятся руководители больших финансовых предприятий и коммерческих организаций, отметил Иванников.