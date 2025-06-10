«Подорожала не только курица». Почему стоимость шаурмы подскочила сразу на 40%?

Директор по закупкам Ивакова: на удорожание шаурмы повлияла логистика и зарплата

Шаурма за год подорожала на 40%, и это самый стремительный рост цены на стритфуд за десятилетие. Основная причина — удорожание логистики, электроэнергии и зарплаты персонала. Директор по закупкам сети шаурмичных Елена Ивакова рассказала 360.ru , что именно подорожало и чего ждать в будущем.

По словам директора, больше всего подорожала логистика, электроэнергия и повышение зарплаты персоналу. Логистика выросла на 40-50%, коммунальные услуги примерно на 20%, пояснила собеседница 360.ru.

«Подорожала не только курица, но на самом деле удорожание происходит и по самым простым продуктам категории фреш. Это огурцы, это помидоры. Плюс, конечно, на себестоимость влияет логистика, коммунальные услуги и то, что хотят ввести учет <…>. И внедрение различных инноваций требует дополнительных финансовых затрат от нас. Поэтому это тоже все влияет на себестоимость», — пояснила Ивакова.

Год назад классическая шаурма стоила около 280 рублей, сейчас она стоит 320 рублей.

Покупатели отреагировали на подорожание любимого стритфуда спокойно, они заявили, что будут покупать шаурму вне зависимости от цены.

«Нам все равно. Мы очень любим шаурму. И что бы ни случилось, будем есть», — отметили покупательницы.

«По карману не бьет. Можно себе позволить, особенно шаурму с грибами и картошкой. Это зависимость», — заявил любитель шаурмы.

В шаурмичной на Зубовском бульваре управляющий кафе Далатбек Алазбек Оло рассказал, что из продуктов больше всего подорожала говядина. В среднем, по его словам, шаурма подорожала на 25%, и цена продолжит расти.

«Все стало дороже. Например, мука тоже очень дорогая стала. Ну, хорошую муку за дешево нигде не найдешь», — отметил управляющий.

Несмотря на подорожание говядины, шаурма с мясом стала более популярной.