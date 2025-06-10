«Подорожала не только курица». Почему стоимость шаурмы подскочила сразу на 40%?
Директор по закупкам Ивакова: на удорожание шаурмы повлияла логистика и зарплата
Шаурма за год подорожала на 40%, и это самый стремительный рост цены на стритфуд за десятилетие. Основная причина — удорожание логистики, электроэнергии и зарплаты персонала. Директор по закупкам сети шаурмичных Елена Ивакова рассказала 360.ru, что именно подорожало и чего ждать в будущем.
Год назад классическая шаурма стоила около 280 рублей, сейчас она стоит 320 рублей.
«Подорожала не только курица, но на самом деле удорожание происходит и по самым простым продуктам категории фреш. Это огурцы, это помидоры. Плюс, конечно, на себестоимость влияет логистика, коммунальные услуги и то, что хотят ввести учет <…>. И внедрение различных инноваций требует дополнительных финансовых затрат от нас. Поэтому это тоже все влияет на себестоимость», — пояснила Ивакова.
По словам директора, больше всего подорожала логистика, электроэнергия и повышение зарплаты персоналу. Логистика выросла на 40-50%, коммунальные услуги примерно на 20%, пояснила собеседница 360.ru.
Покупатели отреагировали на подорожание любимого стритфуда спокойно, они заявили, что будут покупать шаурму вне зависимости от цены.
«Нам все равно. Мы очень любим шаурму. И что бы ни случилось, будем есть», — отметили покупательницы.
«По карману не бьет. Можно себе позволить, особенно шаурму с грибами и картошкой. Это зависимость», — заявил любитель шаурмы.
В шаурмичной на Зубовском бульваре управляющий кафе Далатбек Алазбек Оло рассказал, что из продуктов больше всего подорожала говядина. В среднем, по его словам, шаурма подорожала на 25%, и цена продолжит расти.
«Все стало дороже. Например, мука тоже очень дорогая стала. Ну, хорошую муку за дешево нигде не найдешь», — отметил управляющий.
Несмотря на подорожание говядины, шаурма с мясом стала более популярной.