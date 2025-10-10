Подмосковных журналистов пригласили на патриотический конкурс «Говорим о Победе»

В России проведут конкурс на присуждение общественной премии за лучший патриотический медиаконтент «Говорим о Победе». Подать заявку на участие могут и жители Подмосковья.

На конкурс принимают уже опубликованные статьи, интервью, репортажи, посты и другие материалы, посвященные Великой Отечественной войне, специальной операции, а также героям боевых действий.

Оформить заявку могут средства массовой информации, индивидуальные авторы, а также организации, которые публикуют контент на корпоративных ресурсах.

Партнерами мероприятия выступят МИА «Россия сегодня», ИТАР-ТАСС, а также дирекция документального вещания телевизионного канала RT.

Общественное движение «Бессмертный полк России» 14 октября в 11:00 проведет пресс-конференцию о старте конкурса.