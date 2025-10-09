Подмосковных школьников пригласили на всероссийскую литературную акцию

В России стартует всероссийская акция «Культурный марафон — 2025: классическая литература глазами детей», призванная помочь школьникам увидеть знакомые литературные произведения в новом свете. Школьников Подмосковья пригласили присоединиться к мероприятию.

Акцию в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» реализуют Министерство культуры России, компания «Яндекс» и сервис «Яндекс Книги».

«Культурный марафон», который проходит уже в шестой раз, продлится с 15 октября по 15 ноября.

В этом году для участников подготовили видеоролики и лекции от известных литературоведов, преподавателей и блогеров, среди которых Антон Скулачев, Михаил Свердлов, Анастасия Першина, Константин Поливанов и Катя Баева.

Спикеры поделятся советами, как читать классику, чтобы не упустить важное и раскрыть смысл текста.

Главная творческая часть марафона — соревнование по созданию уникальной обложки для любимой книги. Принять участие смогут ученики с первого по 11-й класс. Конкурс пройдет в двух номинациях — «Классное чтение» и «Внеклассное чтение».

Для вдохновения дизайнеры подготовили короткие и яркие мастер-классы в видеоформате.

Авторы 10 лучших работ в номинации «Классное чтение» получат приглашение в Москву — на экскурсию по офису «Яндекса» и встречу с ведущими специалистами компании. Их обложки украсят электронные книги на сервисе «Яндекс Книги».

Победители номинации «Внеклассное чтение» получат специальные призы от компании.

Узнать больше об акции можно в библиотеках по всей стране — они станут главными площадками проекта, а также на портале культурадляшкольников.рф.