Подмосковные волонтеры взяли под опеку приюты для бездомных собак

Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» передадут 200 килограммов корма в приюты для бездомных животных в Подмосковье. Помимо сбора помощи, активисты регулярно выгуливают собак, убирают вольеры и территории приютов.

Акция уже проходит в нескольких округах региона. В Серпухове волонтеры помогают приюту «Зоозащита», посещая его примерно раз в неделю.

«Приходим мы сюда в основном на выходных, когда у всех свободное время есть. Приходим, гуляем с ними, иногда корм приносим, потому что это ведь бездомные собаки, и некому о них позаботиться, и мы хотя бы что-то хотим для них сделать», — рассказал активист местного отделения Арсений Гайлюс.

В Домодедове участники акции также привозят корм и помогают с уборкой. Депутат Совета депутатов округа Александр Пашков отметил, что такие визиты помогают обратить внимание жителей на возможность взять животное из приюта.

«Очень многие любители животных не знают о том, что есть возможность себе забрать собачку. Здесь очень добрые, молодые собачки, небольные. И это очень важно — напоминать об этом нашим жителям», — сказал он.

В Истре помощь получает приют «Хаски Хелп». По словам руководителя местного отделения «Молодой гвардии» Алексея Меркулова, сбор корма стал доброй традицией.

Акцию также проведут в Ногинске, Бронницах, Красногорске и Люберцах. Руководитель регионального штаба «Молодой гвардии» Московской области Диана Алумянц подчеркнула, что приютам нужны не только материальные средства.

«Здесь, на самом деле, больше всего нужно доброе сердце и свободные руки и свободное время прийти сюда, пообщаться с собаками, погулять с ними, уделить время, погладить», — сказала она.

Помощь приютам планируют продолжать на постоянной основе.