Подмосковные школьники изучили процесс создания индустриальных и моторных масел | 360°

Общество 16 мая 2024, 10:25 Подмосковные школьники изучили процесс создания индустриальных и моторных масел Автор фото: Наталья Захарова

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«Газпромнефть — смазочные материалы» реализует образовательный процесс для старшеклассников, поддерживая формирование интереса к инженерным профессиям у школьников. Учащиеся профильных классов школ Московской области получили уникальную возможность погрузиться в технологическую среду компании.

Ребята ознакомились с работой научно-исследовательского центра, производственных площадок и цифровых сервисов. Участники открытого урока изучили процесс создания моторных и индустриальных масел, которые используют в современных моделях техники и промышленного оборудования.

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Под контролем опытных сотрудников компании школьники провели эксперимент по исследованию устойчивости смазочных материалов к интенсивным перепадам температур и механическим нагрузкам.

«Газпромнефть — смазочные материалы» уделяет особое внимание привлечению квалифицированных молодых кадров, отметил гендиректор компании Анатолий Скоромец.

«Помимо сотрудничества с вузами, масштабной системы практик и стажировок для начинающих специалистов, мы развиваем комплексный профориентационный проект для школьников. Наша просветительская программа включает экскурсии на производственные площадки, интерактивные лекции о создании продукции, а также консультации экспертов о карьерных перспективах в родном регионе», — добавил он.

Такой подход позволяет школьникам формировать актуальные представления о современных заводах и широких возможностях самореализации в сфере нефтепереработки.

«Ранняя профориентация в школах — одна из важных задач, которую администрация наукограда решает в том числе совместно с такими крупными компаниями-работодателями, как „Газпромнефть-СМ“», — подчеркнула заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова.

Сегодня у подростков растет интерес к рабочим специальностям. Поэтому важно предоставить достаточно информации о разных профессиях в этом направлении, помочь определиться с карьерной траекторией с учетом интересов детей, их способностей и тенденций в экономической сфере.