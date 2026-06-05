Подмосковные музеи пригласили на конкурс этнокультурных выставочных проектов

В России стартовал прием заявок на всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». Организатором выступает Ресурсный центр в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и ряда федеральных учреждений и общественных организаций.

Конкурс направлен на популяризацию народного искусства, сохранение культурного наследия и традиций народов России, а также продвижение туристического потенциала регионов с использованием современных цифровых форматов. К участию приглашают музеи, некоммерческие организации, бюджетные учреждения и инициативные группы, работающие в сфере этнокультурного просвещения. Присоединиться могут и представители Подмосковья.

Заявку можно подать до 20 сентября по ссылке. Для участия необходимо подготовить видеоролик продолжительностью до 10 минут с экскурсией или виртуальным туром по этнокультурной экспозиции.

Победителей определят в семи номинациях. Кроме того, учреждены специальные номинации «Единство народов России» и «Лучший молодежный этнокультурный выставочный проект». Еще одного лауреата выберут пользователи социальной сети «ВКонтакте» путем онлайн-голосования.

Для участников предусмотрена серия обучающих вебинаров, посвященных современным выставочным технологиям, медиапродвижению и созданию виртуальных экспозиций. Лучшие работы разместят на профильных информационных площадках и рекомендуют для публикации в СМИ.

Победителей пригласят в Москву для участия в итоговых мероприятиях, включая презентацию проектов на общероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора», экспертные дискуссии в Общественной палате, образовательные семинары и съемки телепроекта «Виртуальная карта многонациональной России».

Дополнительная информация о конкурсе доступна на сайте.