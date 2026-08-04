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Подмосковное депо «Ожерелье» отметило 90-летие

Фото: 360.ru

Сотрудников поздравили представители городской администрации, руководители РЖД и компании «ЛокоТех». Торжество объединило коллективы сервисного и эксплуатационного депо, а также участка производства «Ожерелье» Московской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Фото: 360.ru
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Работников поздравили депутат Московской областной думы Андрей Голубев, глава городского округа Кашира Роман Пичугин председатель совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров. Все они отметили связь истории предприятия с микрорайоном Ожерелье и важность преемственности поколений.

Коллектив «Ожерелья» поздравили и первые лица «ЛокоТеха», Дирекции тяги и Дирекции по ремонту тягового подвижного состава — филиалов РЖД, начальники эксплуатационного и сервисного локомотивных депо.

«Сервисное локомотивное депо играет значимую роль в обеспечении бесперебойной работы магистрали и вносит весомый вклад в результаты деятельности Московского филиала „ЛокоТех‑Сервиса“. На предприятии внедряют инструменты бережливого производства, поощряют рационализаторство и взаимовыручку», — подчеркнул техдиректор компании «ЛокоТех» Александр Родионов.

Александр Родионов вручил пятерым сотрудникам «Ожерелья» награды от управляющей компании и памятный подарок коллективу. Еще 40 работников отметили за добросовестный труд.

Коллектив «Ожерелья» трижды входил в топ лидеров соревнования «Мы из Тех», на котором оценивают выполнение программы ремонта, а также показатели производительности, качества и экономики компаний.

«„Ожерелье“ — самое молодое среди предприятий Московского филиала „ЛокоТех‑Сервиса“. Знаменательную дату коллектив встречает, сохраняя преемственность поколений и династических традиций, гордится достигнутыми результатами. Убежден, что мы удержим эту высокую планку», — подчеркнул начальник сервисного локомотивного депо Владимир Тишаков.

Видео: 360.ru