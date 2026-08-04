Подмосковное депо «Ожерелье» отметило 90-летие

Сотрудников поздравили представители городской администрации, руководители РЖД и компании «ЛокоТех». Торжество объединило коллективы сервисного и эксплуатационного депо, а также участка производства «Ожерелье» Московской дирекции по ремонту тягового подвижного состава.

Работников поздравили депутат Московской областной думы Андрей Голубев, глава городского округа Кашира Роман Пичугин председатель совета депутатов городского округа Кашира Сергей Буров. Все они отметили связь истории предприятия с микрорайоном Ожерелье и важность преемственности поколений.

Коллектив «Ожерелья» поздравили и первые лица «ЛокоТеха», Дирекции тяги и Дирекции по ремонту тягового подвижного состава — филиалов РЖД, начальники эксплуатационного и сервисного локомотивных депо.

«Сервисное локомотивное депо играет значимую роль в обеспечении бесперебойной работы магистрали и вносит весомый вклад в результаты деятельности Московского филиала „ЛокоТех‑Сервиса“. На предприятии внедряют инструменты бережливого производства, поощряют рационализаторство и взаимовыручку», — подчеркнул техдиректор компании «ЛокоТех» Александр Родионов.

Александр Родионов вручил пятерым сотрудникам «Ожерелья» награды от управляющей компании и памятный подарок коллективу. Еще 40 работников отметили за добросовестный труд.

Коллектив «Ожерелья» трижды входил в топ лидеров соревнования «Мы из Тех», на котором оценивают выполнение программы ремонта, а также показатели производительности, качества и экономики компаний.

«„Ожерелье“ — самое молодое среди предприятий Московского филиала „ЛокоТех‑Сервиса“. Знаменательную дату коллектив встречает, сохраняя преемственность поколений и династических традиций, гордится достигнутыми результатами. Убежден, что мы удержим эту высокую планку», — подчеркнул начальник сервисного локомотивного депо Владимир Тишаков.