Подмосковье стало одним из лидеров России по числу победителей олимпиад

Губернатор Воробьев поздравил победителей и призеров Олимпиады школьников

Сергей Шешин
Фото: Сергей Шешин

Подмосковные школьники подтвердили статус одной из сильнейших команд страны. По итогам Всероссийской олимпиады школьников в 2025-2026 учебном году регион завоевал 578 дипломов, что на 28 больше прошлогоднего результата, сообщили в пресс-службе управления главы региона Андрея Воробьева.

Победителями заключительного этапа стали 111 человек, а Московская область пятый год подряд удерживает второе место среди регионов России по числу наград.

Итоги сезона подвели на традиционном мероприятии «Взлет.Пикник» в гимназии имени Е. М. Примакова. Здесь собрались победители и призеры олимпиад, их наставники, педагоги и родители.

Сергей Шешин
Фото: Сергей Шешин
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Сергей Шешин
Фото: Сергей Шешин
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«Уже стабильно Подмосковье занимает достойное место по итогам Всероссийской олимпиады. Нам важно, что сюда приехали ребята из разных уголков Подмосковья, разных школ, с разными интересами. Но всех их объединяет умение побеждать, ставить цели и достигать их», — подчеркнул Воробьев.

Наиболее успешными для подмосковной команды стали олимпиады по обществознанию, астрономии, праву, технологии и основам безопасности и защиты Родины.

Сергей Шешин
Фото: Сергей Шешин
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Сергей Шешин
Фото: Сергей Шешин
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Сразу 42 школьника получили дипломы по двум и более предметам. Особого результата добились ученики лицея № 5 Долгопрудного Максим Мисник и Александр Васильев-Каменский, завоевавшие по четыре диплома.

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