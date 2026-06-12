Подмосковье стало одним из лидеров России по числу победителей олимпиад

Подмосковные школьники подтвердили статус одной из сильнейших команд страны. По итогам Всероссийской олимпиады школьников в 2025-2026 учебном году регион завоевал 578 дипломов, что на 28 больше прошлогоднего результата, сообщили в пресс-службе управления главы региона Андрея Воробьева.

Итоги сезона подвели на традиционном мероприятии «Взлет.Пикник» в гимназии имени Е. М. Примакова. Здесь собрались победители и призеры олимпиад, их наставники, педагоги и родители.

Победителями заключительного этапа стали 111 человек, а Московская область пятый год подряд удерживает второе место среди регионов России по числу наград.

«Уже стабильно Подмосковье занимает достойное место по итогам Всероссийской олимпиады. Нам важно, что сюда приехали ребята из разных уголков Подмосковья, разных школ, с разными интересами. Но всех их объединяет умение побеждать, ставить цели и достигать их», — подчеркнул Воробьев.

Наиболее успешными для подмосковной команды стали олимпиады по обществознанию, астрономии, праву, технологии и основам безопасности и защиты Родины.