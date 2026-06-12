Подмосковье стало одним из лидеров России по числу победителей олимпиад
Губернатор Воробьев поздравил победителей и призеров Олимпиады школьников
Подмосковные школьники подтвердили статус одной из сильнейших команд страны. По итогам Всероссийской олимпиады школьников в 2025-2026 учебном году регион завоевал 578 дипломов, что на 28 больше прошлогоднего результата, сообщили в пресс-службе управления главы региона Андрея Воробьева.
Победителями заключительного этапа стали 111 человек, а Московская область пятый год подряд удерживает второе место среди регионов России по числу наград.
Итоги сезона подвели на традиционном мероприятии «Взлет.Пикник» в гимназии имени Е. М. Примакова. Здесь собрались победители и призеры олимпиад, их наставники, педагоги и родители.
«Уже стабильно Подмосковье занимает достойное место по итогам Всероссийской олимпиады. Нам важно, что сюда приехали ребята из разных уголков Подмосковья, разных школ, с разными интересами. Но всех их объединяет умение побеждать, ставить цели и достигать их», — подчеркнул Воробьев.
Наиболее успешными для подмосковной команды стали олимпиады по обществознанию, астрономии, праву, технологии и основам безопасности и защиты Родины.
Сразу 42 школьника получили дипломы по двум и более предметам. Особого результата добились ученики лицея № 5 Долгопрудного Максим Мисник и Александр Васильев-Каменский, завоевавшие по четыре диплома.