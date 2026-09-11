Подмосковье стало лидером рейтинга регионов по спросу на IT-ипотеку

Спрос на IT-ипотеку в России наиболее высок в пяти регионах, включая Московскую область, Свердловскую область и Татарстан. Об этом сообщили в РИА Недвижимость со ссылкой на данные поиска «Яндекса» по финансам и Frank RG ко Дню программиста.

По словам представителя «Яндекса», интерес к расчету IT-ипотеки особенно заметен в крупных технологических и деловых центрах. На Московскую область приходится 11,8% запросов, далее следуют Свердловская область (5,8%), Татарстан (5,3%), Краснодарский край (5,0%) и Нижегородская область (4,2%). В совокупности эти регионы формируют треть всего интереса к IT-ипотеке в стране.

При этом внутри отдельных регионов доля IT-ипотеки может быть не так заметна. Frank RG подсчитал, что в июле российские банки выдали около 1,2 тысячи кредитов по IT-ипотеке, что на 6,8% больше, чем месяцем ранее.

Объем выдач вырос на 4,3% — до 8,4 миллиарда рублей. Средний размер кредита по IT-ипотеке составил около 7,1 миллиона рублей, тогда как по ипотечному рынку в целом этот показатель равен 4,2 миллиона рублей.