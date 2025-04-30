В столице был дан старт масштабному патриотическому проекту Московской городской думы «Города-герои — города героев», который включает автопробег по городам воинской славы России и Белоруссии. Особое внимание уделено Подмосковью — колонна проедет через восемь округов.

В день начала акции возле обелиска «Москва — город-герой» на площади Дорогомиловской собрались ветераны, герои, представители власти и патриотических организаций, а также молодежь.

После завершения торжественной церемонии 11 автомобилей марки «Москвич» совершили пробег по Садовому кольцу. На капоты машин были нанесены гербы и названия городов и крепостей-героев.

Пробег пройдет по трем маршрутам. Северный будет включать Мурманск, Санкт-Петербург и Москву. Западный — Брест, Минск, Смоленск и столицу. Южный маршрут начнется в Севастополе, пройдет через Керчь, Новороссийск, Волгоград, Тулу и завершится в столице.

Путь автоколонны проложат через Московскую область — он охватит Видное, Домодедово, Каширу, Кубинку, Солнечногорск, Клин, а также Ступинский и Можайский округи.

«Наш автопробег — дань уважения и памяти героям разных поколений, прославления подвигов защитников нашей Родины»», — отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

В рамках акции запланированы встречи, митинги, возложение цветов к мемориалам и другие мероприятия.

Для безопасности участников в колонне будут ехать три машины спасателей.

«Мы уверены, что автопробег пройдет без происшествий, но на случай возникновения ЧС машины укомплектованы всем необходимым», — подчеркнул член комиссии Московской городской думы по спорту и молодежной политике Максим Джетыгенов.

На церемонии старта автопробега также присутствовали Герои Российской Федерации Олег Артемьев, Антон Шкаплеров, Аркадий Корольков и Вячеслав Сивко, директор Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова, председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович и другие участники.