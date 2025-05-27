Подмосковье на чемпионате «Профессионал» представят 14 участников

В Нижнем Новгороде с 25 по 30 мая проходит финал чемпионата «Профессионалы». Подмосковье на нем представляют 14 участников, сообщила пресс-служба Министерства образования региона.

Мероприятие проводят на базе Федерального технопарка профессионального образования. Участники из Подмосковья продемонстрируют на нем свои навыки в графическом дизайне, бережливом производстве, информационной безопасности, звукорежиссуре и других направлениях.

В основном зачете участвуют студенты колледжей и техникумов, школьники в возрасте от 14 лет, а также специалисты профильных отраслей. В международном зачете выступят представители зарубежных стран.

Чемпионат «Профессионалы» является не только соревнованием, но и возможностью получить уникальный опыт. На мероприятии молодые люди реализовывают свой потенциал, выбирают профессиональный путь и делают шаг к тому, чтобы войти в мир современных и востребованных специальностей.

«Московская область делает ставку на качественное образование и тесное сотрудничество с работодателями», — отметила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Она добавила, что регион будет системно развивать и совершенствовать подготовку кадров, а также продолжать создавать условия для талантливой молодежи.