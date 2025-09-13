Подкарантинную продукцию отправили из Петербурга и Ленобласти в более 20 стран мира
Санкт-Петербург и Ленинградская область экспортировали около четырех тысяч тонн подкарантинной продукции в более чем 20 стран мира. Статистику за летний период опубликовало региональное управление Россельхознадзора, сообщил «Росбалт».
Общая масса экспортируемой продукции составила 3,8 тысячи тонн, включая 1,8 тысячи тонн торфа, 1,2 тысячи тонн табака, 353 тонны шампиньонов, 100 тонн кофе, 158 тонн чая и 100 тонн грибного мицелия.
Покупателями выступали такие государства, как Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Монголия, Белоруссия, Германия, Израиль, Китай, Турция, Чили и другие.