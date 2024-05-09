Подготовку самолетов перед парадом Победы сняли на видео | 360°

Эксклюзив 09 мая 2024, 09:50 Подготовку самолетов перед парадом Победы сняли на видео

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В Кубинке завершают подготовку самолетов перед участием в параде Победы в Москве. Кадры, снятые на аэродроме, показала корреспондент 360.ru Маруся Михейчик.

Военный метеоролог Александр Ильин в комментарии 360.ru отметил, что погода сегодня не благоволит авиационной части парада.

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«Сильный ветер у земли, сильный ветер на высотах, не исключен сдвиг ветра, поэтому пролет авиационных групп будет связан с большими сложностями. Я бы рекомендовал воздушные группы отменить», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на то, что сейчас в небе периодически проглядывает солнце, все еще остается вероятность зарядов снегов, пояснил он. А это будет ухудшать полетную видимость.

«Все это не благоприятствует выполнению задачи», — заключил Ильин.