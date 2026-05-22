Подготовку к летней оздоровительной кампании обсудили в правительстве России

В правительстве России обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании 2026 года, проведение государственной итоговой аттестации и модернизацию образовательной инфраструктуры. Совещание под руководством вице-премьера Дмитрий Чернышенко прошло с участием представителей федеральных министерств, Рособрнадзора, МЧС и региональных властей.

Основное внимание уделили безопасности детского отдыха. Регионам рекомендовали усилить контроль за лагерями, не допускать работы несанкционированных организаций, обеспечить выполнение санитарных и противопожарных требований, а также своевременно информировать федеральные ведомства о любых чрезвычайных ситуациях.

Особый акцент сделали на безопасности детей на воде, организации медицинского сопровождения, качестве питания и создании доступной среды для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, власти поручили увеличить количество мест в детских лагерях, развивать инфраструктуру отдыха и расширять программы летней занятости подростков. В приоритетном порядке отдыхом и оздоровлением должны быть обеспечены дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети участников специальной военной операции.

Отдельно участники совещания обсудили готовность к проведению ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году. Регионам рекомендовали взять под личный контроль организацию экзаменов, уделив особое внимание безопасности и объективности процедуры. Рособрнадзор продолжит федеральный мониторинг хода государственной итоговой аттестации.

Также на совещании поднимались вопросы строительства и капитального ремонта школ и других образовательных учреждений. Субъектам поручили завершить ремонт объектов, которые должны открыться к 1 сентября.

Помимо этого, регионам рекомендовали своевременно сформировать контрольные цифры приема в колледжи и обеспечить трудоустройство участников программы «Земский учитель».