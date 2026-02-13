Подготовка к Международному промышленному форуму началась в Санкт-Петербурге

В Северной столице началась подготовка к важному событию — Международному форуму-выставке «Российский промышленник-2026». На заседании организационного комитета выступили глава Минпромторга Антон Алиханов и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Присутствовал на мероприятии и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, сообщил сайт gazeta.spb .

В своем Telegram-канале Поляков отметил особое значение форума для города. По его словам, именно в Санкт-Петербурге в 1997 году зародилась традиция проведения этого мероприятия. Сегодня «Российский промышленник» является одной из визитных карточек Северной столицы и авторитетной площадкой для обсуждения ключевых направлений промышленной политики.

Вице-губернатор напомнил, что в 2025 году форум объединил более 35 тысяч участников из 44 регионов России и дружественных стран. В 2026 году Санкт-Петербург вновь станет соорганизатором события, представит свою экспозицию промышленных предприятий и примет активное участие в формировании деловой программы.