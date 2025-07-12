Подготовка будущих инженеров стартовала в российских школах
В России создают интегрированную систему подготовки технических специалистов, начиная со школьных лет и заканчивая университетом. По информации, предоставленной пресс-службой Минпросвещения «Парламентской газете», министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил о потребности в около двух миллионов квалифицированных специалистов до 2030 года, из которых только 590 тысяч должны иметь высшее образование.
Особенно востребованы на рынке труда специалисты со средним профессиональным образованием: сварщики, слесари механосборочных работ, электромонтеры, токари, написало радио Sputnik.
Для подготовки таких кадров в России формируется единая сквозная система.
«Задача по подготовке нужных государству кадров стоит перед всеми уровнями образования. Работа в данном направлении продолжается», — рассказали в пресс-службе Минпросвещения.
Чтобы повысить интерес к рабочим профессиям, проводятся олимпиады и чемпионаты по машиностроению и металлургии. Также обсуждаются различные виды поддержки студентов: оснащение мастерских, выдача спецодежды, оплата медосмотров, производственная стипендия, целевые и ученические договоры.