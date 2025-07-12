Подготовка будущих инженеров стартовала в российских школах

В России создают интегрированную систему подготовки технических специалистов, начиная со школьных лет и заканчивая университетом. По информации, предоставленной пресс-службой Минпросвещения «Парламентской газете», министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил о потребности в около двух миллионов квалифицированных специалистов до 2030 года, из которых только 590 тысяч должны иметь высшее образование.