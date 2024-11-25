Подарки с выгодой. Стартовала новая акция по кешбэку

Фото: Телеканал «360»

Покупать подарки к Новому году стало выгоднее. Система быстрых платежей и сеть магазинов Fix Price запустили новую акцию.

Чтобы в ней поучаствовать, покупателям необходимо при оплате отсканировать QR-код на кассе и выбрать оплату через СБП. В течение минуты на счет вернется 5% от суммы чека.

«Мы уверены, что в рамках новой акции с Fix Price покупатели смогут по достоинству оценить выгоду и технологичность оплаты через СБП», — заявила директор по развитию клиентских сервисов НСПК Елена Лазарева.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте vamprivet.ru. Там же можно узнать и обо всех условиях.

Всего можно получить до 300 рублей кешбэка. Акция продлится и после новогоднего боя курантов — до 15 января.

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