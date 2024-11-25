Подарки с выгодой. Стартовала новая акция по кешбэку

Покупать подарки к Новому году стало выгоднее. Система быстрых платежей и сеть магазинов Fix Price запустили новую акцию .

Чтобы в ней поучаствовать, покупателям необходимо при оплате отсканировать QR-код на кассе и выбрать оплату через СБП. В течение минуты на счет вернется 5% от суммы чека.

«Мы уверены, что в рамках новой акции с Fix Price покупатели смогут по достоинству оценить выгоду и технологичность оплаты через СБП», — заявила директор по развитию клиентских сервисов НСПК Елена Лазарева.