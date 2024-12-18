Подарить змею и не подложить свинью. Почему вырос спрос на символ нового года?

В России вырос спрос на покупку змей перед Новым годом. Многие выбирают этих пресыкающихся в качестве подарка на год Змеи. Герпетолог, серпентолог, змеелов Владислав Старков в беседе 360.ru заявил, что это не лучшая идея, ведь потенциальный хозяин может быть не готов содержать экзотического питомца.

О повышенном спросе на «живой символ года» сообщили зоомагазины Москвы и Санкт-Петербурга. Например, в одной из петербургских торговых точек интерес к ним вырос на 300% по покупкам, звонкам и просмотрам на сайте.

«Вы бы хотели, чтобы вам подарили какую-нибудь головную боль? Типа петуха, или собаки, или свиньи на Новый год? <…> Это требует специальной подготовки, навыков, умений, заботы», — предостерег Старков.

Он отметил, что от ненадлежащего содержания у экзотического питомца могут возникнуть проблемы со здоровьем. К каждому нужен свой подход, поэтому дарить любимца следует только подготовленным людям.

Эксперт отметил, что змей давно научились содержать в доме. Существует много заводчиков, пресмыкающиеся уже стали как золотые рыбки. Однако для них нужны специальное оборудование и террариум. Необходимо и следить за змеями. Если они убегут — доставят проблемы соседям.

Собеседник 360.ru посоветовал тем, кому все-таки подарили змею на Новый год, изучить информацию о пресмыкающихся в интернете.

«Надо смотреть, как ее содержать. Достаточно много всяких сведений. Температурный режим, влажность, укрытие, чем кормить», — перечислил Старков.

Больше всего трудностей возникает с питанием змей. Их основной рацион — мыши. Крупных поставок грызунов через зоомагазины в России нет, поэтому придется заранее позаботиться о том, где их регулярно доставать.