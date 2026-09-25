Под Петербургом после погони со стрельбой задержали водителя иномарки

Сотрудники полиции после погони со стрельбой задержали водителя иномарки в Шушарах. Мужчина управлял иномаркой без водительского удостоверения. Об этом пишет gazeta.spb.ru .

В пять утра полицейские попытались остановить автомобиль для проверки документов. Однако водитель попробовал скрыться. На световые и звуковые сигналы, а также неоднократные требования об остановке он не реагировал, увеличил скорость и создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Для остановки иномарки правоохранители применили табельное оружие. Сначала прозвучал выстрел вверх, затем огонь открыли по колесам автомобиля. Машину удалось остановить на Колпинском шоссе в 05:57.

За рулем находился 45-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. После остановки автомобиля злоумышленника задержали. В результате погони и применения оружия никто не пострадал.