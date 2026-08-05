Почвовед Лыткин подчеркнул, что корневая система гороха отлично рыхлит плотный грунт

Чтобы сохранить плодородие почвы и подготовить ее к следующему сезону, можно использовать необычный метод — посеять горох. Это простое решение поможет улучшить структуру грунта и обогатить его азотом без применения химии, написал сайт Pravda.Ru .

Горох относится к семейству бобовых и обладает уникальными свойствами. На его корнях развиваются клубеньковые бактерии, которые фиксируют азот из воздуха и переводят его в форму, доступную для будущих культур. По словам почвоведа Игоря Лыткина, корневая система гороха отлично рыхлит плотный грунт, улучшая его аэрацию, добавила «Пенза-пресс».

Оптимальное время для посева гороха — конец июля или начало августа, сразу после сбора ранних овощей. Семена заделывают в бороздки глубиной до 5 см на расстоянии около 5 см друг от друга. Между рядами лучше выдерживать расстояние в 20 см. После посева грядку обильно поливают.

Через полтора-два месяца после посева горох достигает пика своей вегетации. Перед наступлением заморозков его зеленую массу срезают и заделывают в верхний слой почвы. Такое «зеленое удобрение» станет питательной средой для микроорганизмов.

Агроном Ольга Семенова советует не высаживать после гороха бобовые культуры, чтобы избежать накопления специфических болезней в почве. Соблюдение интервала в 3–4 года поможет сохранить здоровье растений.