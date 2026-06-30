Почти треть россиян разбивали экран смартфона. Как сэкономить на его ремонте?

По статистике, 28,7% россиян хотя бы раз в жизни роняли телефон на жесткий пол. В некоторых случаях экран не сможет спасти ни защитная пленка, ни специальное стекло. И порой ремонт обходится по цене в половину самого телефона.

Поэтому у бизнеса появилась идея — ввести страхование не только на здоровье, недвижимость или машину, но и на то, чем каждый из нас пользуется ежедневно.

В такой ситуации оказалась жительница Красногорска Олеся Поликарпова.

«Позвонила в страховую, где прекрасная девушка не только посочувствовала, но и быстро помогла подобрать сервис, в котором мне могли бы починить телефон», — рассказала она.

Страховка покрывает любые виды повреждений — от падений до ударов. Застраховать экран смогут даже владельцы поддержанных смартфонов. Оформить полис можно в мобильном приложении всего за пять минут. Искусственный интеллект определяет целостность экрана, распознает модель телефона и рекомендует размер покрытия, которого будет достаточно для оплаты ремонта.