Почти треть петербуржцев не планирует участвовать в «черной пятнице»

Только 8% жителей Петербурга собираются делать покупки во время «черной пятницы», а средняя сумма расходов составит 15 тыс. рублей. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на опрос SuperJob.

Чаще всего горожане планируют приобретать одежду, бытовую технику, электронику и обувь. Согласно исследованию, 73% петербуржцев не собираются участвовать в ноябрьской распродаже. Среди молодежи младше 35 лет желание совершить покупки выразили 10%, а среди тех, кто старше, — 5%.

В списке наиболее востребованных товаров лидирует одежда: ее собираются приобрести 22% участников опроса. Бытоваую технику и электронику выбрали 17%, обувь — 14%. Еще 8% респондентов планируют купить смартфоны и гаджеты. Косметика и товары для детей набрали по 4%.

Доверие к самой распродаже остается низким: 68% опрошенных считают «черную пятницу» скорее обманом покупателей, а в честное снижение первоначальных цен верят только 12%. Опрос экономически активного населения проводился с 16 по 30 октября 2026 года.