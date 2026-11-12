Почти треть нижегородцев назвали спорт своим хобби

Около 30% жителей Нижегородской области выбирают спорт в качестве хобби. Такие данные предоставил сервис по поиску работы hh.ru, пишет сайт pravda-nn.ru .

В это понятие опрошенные включают и спортзалы, и плавание, и бег по утрам, и долгие пешие прогулки. Спорт в равной степени популярен и у мужчин, и у женщин — 27 и 31% опрошенных соответственно.

Второе место по популярности занимают путешествия и тревел-блоги, их выбирают 27% нижегородцев. Путешествовать больше любят девушки. Садоводство и огородничество, бывшие лидеры рейтинга, оказались на третьем месте — им отдают предпочтение 20% жителей региона.

Мужчины чаще выбирают рисование, писательство, чтение, кулинарию и уход за комнатными растениями. Также представители сильного пола предпочитают рыболовство и охоту, авто- и мотоспорт, моделирование и конструирование.

Около 77% опрошенных тратят на хобби до 7 тыс. рублей в месяц. Из них почти треть (31%) укладываются в тысячу рублей, четверть (24%) выделяют от 1 до 3 тыс. рублей, чуть меньше (22%) — от 3 до 7 тыс. рублей.

Самые ощутимые суммы готовы инвестировать в хобби люди в возрасте 25–34 и 45–54 лет. Реже такие траты может себе позволить молодежь до 24 лет.