Почти половина петербуржцев пожаловались на нехватку энергии на работе из-за осенней хандры

Молодые специалисты и сотрудники старшего поколения оказались особенно подвержены осенней хандре в Санкт-Петербурге. Так, с нехваткой энергии на работе столкнулись 48% жителей города, пишет «Петроград» со ссылкой на совместное исследование hh.ru и Halsa.

Согласно данным анализа, трудности с концентрацией внимания испытывают 50% специалистов IT-сферы. Упадок сил зафиксировали 46% из числа представителей образования и науки, такой же критерий отметили 45% маркетологов.

Устойчивость к смене сезонов с теплого на холодный показали сотрудники производственной сферы и продажники. Из них 69% и 63% соответственно отметили хороший уровень продуктивности и жизненных сил.