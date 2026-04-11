Почти максимальную концентрацию пыльцы ольхи зафиксировали в Тюмени 10 апреля

В Тюмени зафиксировали почти максимальный уровень концентрации пыльцы ольхи 10 апреля. Об этом сообщил nashgorod.ru .

Показатель составил четыре балла из возможных пяти. По данным мониторинга, ситуация для аллергиков остается напряженной и в ближайшие дни не улучшится. Более того, к концу месяца к ольхе добавится пыльца березы, что может усугубить самочувствие.

Показатель в четыре балла считается близким к пиковому, при котором симптомы аллергии проявляются особенно сильно: насморк, слезотечение, кашель и общее недомогание могут беспокоить даже тех, кто обычно переносит сезон цветения легче.