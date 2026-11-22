В исторической части Кронштадта завершили модернизацию 900 метров изношенных тепловых сетей, которые обеспечивают отоплением 3,5 тысячи человек. Об этом сообщило издание Petrograd.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Санкт-Петербурга.

Новые трубы с пенополиуретановой изоляцией и датчиками повреждений уложили около Морского Никольского собора, Овражного парка и Летнего сада. На время проведения ремонта специалисты прокладывали 350 метров временных конструкций, которые демонтировали после подключения абонентов к постоянной схеме. Все элементы благоустройства полностью восстановили.

В дальнейшем в Кронштадте запланировали обновить еще более 11 километров теплосетей по восьми адресам.