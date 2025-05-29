Почти две тысячи домов Новосибирской области газифицировали с начала года

В 2025 году программа догазификации охватила более 1,7 тысячи домов в Новосибирской области. Всего за отчетный период создано техническое обеспечение для подключения природного газа к 55,5 тысячи домохозяйствам, сообщил atas.info со ссылкой на данные регионального правительства.