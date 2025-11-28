Почти 6,5 миллиона туристов посетили Ленобласть в 2025 году

За 2025 год Ленинградская область привлекла около 6,5 миллиона туристов. Об этом сообщил IVBG со ссылкой на данные губернатора Александра Дрозденко.

По его словам, на развитие туристической инфраструктуры региона было направлено 5,2 миллиарда рублей. Как отметил глава области, регион обогатился новыми культурными объектами, а шесть музеев обзавелись виртуальными гидами.

Ожидается, что в ближайшие годы инвестиции в культурную и туристическую сферы вырастут на 10%. Значительная часть средств направляется на реставрацию памятников, добавил «Петроград».