Почти 50 тысяч безбилетников выявили в Петербурге с начала года

С начала 2025 года в Санкт-Петербурге было зафиксировано около 49 тысяч случаев безбилетного проезда. Из них примерно треть пассажиров — несовершеннолетние, сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту.

Специалисты отдела контроля оплаты проезда провели более 187 тысяч проверок. Они осмотрели свыше 2,3 миллиона пассажиров на 340 маршрутах. В среднем по городу доля нарушителей составляет 2,1%.

Стоит отметить, что в 2025 году вступили в силу изменения в размере штрафов. За безбилетный проезд теперь установлено денежное взыскание в 1,5 тысячи рублей.