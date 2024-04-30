Почти 400 бывших иностранцев лишили российского гражданства из-за преступлений | 360°

Общество 30 апреля 2024, 11:32 Почти 400 бывших иностранцев лишили российского гражданства из-за преступлений МВД: за полгода из-за преступлений лишились гражданства 398 бывших иностранцев РИА «Новости»

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МВД за шесть месяцев аннулировало российское гражданство 398 бывшим иностранным гражданам, которые совершали преступления. Об этом сообщил ТАСС.

Гражданства лишали в рамках обновленного осенью закона. В нем увеличилось число статей Уголовного кодекса, приговоры по которым являются основанием для аннулирования паспортов.

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«Принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений — в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений», — указал источник агентства.

Новый федеральный закон о гражданстве вступил в силу 26 октября. Согласно нему, гражданства лишаются бывшие иностранцы, создающие угрозу национальной безопасности России или совершившие отдельные преступления.

Ранее МВД предложило сократить срок пребывания иностранцев в России до трех месяцев в течение года. Ведомство также сообщило о необходимости утвердить правовые основания для введения обязательной биометрической идентификации при пересечении российской границы.