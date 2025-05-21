Почти 40 километров дорог отремонтируют в Курганской области до 2027 года

Около 40 километров дорог, включая трассы до Варгашей и в сторону Екатеринбурга и Тюмени, отремонтируют в Курганской области до 2027 года. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Также планируется замена изношенного дорожного покрытия на участках протяженностью почти 90 километров. На пешеходных переходах установят освещение и противоослепляющие экраны.
Особое внимание уделят трассе «Иртыш», где приведут в порядок 18 километров дороги и заменят покрытие на участке длиной 80 километров. В направлении Челябинска будет ремонт затронет 14 километров трассы.
На трассе Курган — Шадринск — Екатеринбург также запланирован ремонт: на протяжении почти семи километров обновят полотно, а на участке длиною около пяти километров установят новое освещение.
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