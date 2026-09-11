Почти 360 пар вступили в брак на прошлой неделе в Крыму

За прошедшую неделю официально статус жениха и невесты в ЗАГСах Крыма получили 359 пар. Об этом «Крымской газете» сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.

Наибольшее число заявлений приняли отделы Симферополя и Симферопольского района. Также влюбленные обращались в Ялту, Алушту, Евпаторию, Феодосию и Бахчисарай.

Средний возраст будущих супругов составил 28 лет для женщин и 32 года для мужчин. Аналогичные цифры зафиксированы и у тех, кто уже успел зарегистрировать брак — 27 и 33 года соответственно.

Самой молодой паре исполнилось по 18 лет, а самой возрастной — 79 (мужчина) и 73 года (женщина). В ведомстве отметили цифровизацию процесса: 30% заявлений было подано через Госуслуги, остальные пары пришли на личный прием.