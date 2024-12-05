Почти 300 придомовых территорий благоустроили в Нижнем Новгороде в 2024 году

В этом году в Нижнем Новгороде благоустройсво затронуло 296 придомовых территорий. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу городского департамента жилья и инженерной инфраструктуры.
Благоустройство стало возможно благодаря муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» и субсидий местного правительства.
Территории для включения в перечень обновления выбирали по нескольким критериям. Учитывали как обращения местных жителей, так и те адреса, которые уже стояли в предварительном плане.
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