Почти 300 километров трасс отремонтируют в Краснодарском крае в 2026 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о планах по ремонту дорог на Кубани в 2026 году. Его слова привел «ФедералПресс» .

Глава региона отметил, что в 2026 году будет проведен ремонт почти 300 километров трасс. Это касается дорог всех уровней: регионального, межмуниципального и местного значения. Уже сейчас ведутся работы на 63 участках в 23 муниципальных образованиях.

На ремонт дорог в 2026 году в Краснодарском крае будет выделено восемь миллиардов рублей. Улучшение логистики проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».