Почти 3 тысячи петербуржцев приняли участие в экологической акции

Экологическая акция, участниками которой стали почти 3 тысячи человек, состоялась в Северной столице. К инициативе, направленной на сохранение окружающей среды, присоединились как взрослые, так и дети, сообщила Gazeta.SPb.

Мероприятие организовали в рамках программы устойчивого развития. Поддержку также оказало движение «РазДельный Сбор».

В общей сложности добровольцы собрали 947 мешков вторсырья объемом более 113 тысяч литров. В пакетах оказались цветная пленка, твердый полипропилен, прозрачный полиэтилен, пенопласт, тетрапак и компакт-диски.

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