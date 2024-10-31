Почти 3 тысячи петербуржцев приняли участие в экологической акции

Экологическая акция, участниками которой стали почти 3 тысячи человек, состоялась в Северной столице. К инициативе, направленной на сохранение окружающей среды, присоединились как взрослые, так и дети, сообщила Gazeta.SPb.
Мероприятие организовали в рамках программы устойчивого развития. Поддержку также оказало движение «РазДельный Сбор».
В общей сложности добровольцы собрали 947 мешков вторсырья объемом более 113 тысяч литров. В пакетах оказались цветная пленка, твердый полипропилен, прозрачный полиэтилен, пенопласт, тетрапак и компакт-диски.
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